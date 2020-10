Cagliari, Di Francesco corre ai ripari e passa al 4-2-3-1 (Di sabato 10 ottobre 2020) Cagliari - In principio era tridente, con un'idea chiara che sembrava dovesse essere un dogma per il Cagliari di Eusebio Di Francesco ma lo stesso tecnico rossoblù si è ben presto reso conto che, ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 10 ottobre 2020)- In principio era tridente, con un'idea chiara che sembrava dovesse essere un dogma per ildi Eusebio Dima lo stesso tecnico rossoblù si è ben presto reso conto che, ...

marinabeccuti : Cagliari, di Francesco alle prese con la formazione anti Torino: 11 in giro per il mondo - Torinogranatait : Cagliari, di Francesco alle prese con la formazione anti Torino: 11 in giro per il mondo - sportli26181512 : #Cagliari, Di Francesco corre ai ripari e passa al 4-2-3-1: Accantonato il tridente, il tecnico sposterà Joao Pedro… - CorriereCultura : I segreti di Cagliari. Nel 1905. Esce martedì 13 per Einaudi Stile libero «I delitti della salina» di… - Cagliari_1920 : Esposito: «Di Francesco miglior acquisto» -