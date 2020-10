Bus elettrici, Gtt: “Documentazione non corretta di un concorrente, ma in primavera circoleranno i nuovi mezzi” (Di sabato 10 ottobre 2020) E’ lo stesso Gruppo Torinese Trasporti intervenire sulla vicenda dei bus elettrici attesi per la prossima primavera e nella cui gara di appalto sono state riscontrate irregolarità in uno dei concorrenti. L’azienda di corso Turati spiega l’accaduto e precisa che ciò non pregiudicherà l’arrivo dei mezzi. “Riguardo alla gara per i 100 bus elettrici Gtt ha seguito la legge che prevede la verifica dei requisiti dopo l’aggiudicazione provvisoria ed escluso un concorrente che e’ risultato non avere requisiti necessari. Non significa affatto che gli autobus elettrici non possano circolare la prossima primavera a Torino. La gara non è stata né cancellata, né annullata. Si è semplicemente ... Leggi su nuovasocieta (Di sabato 10 ottobre 2020) E’ lo stesso Gruppo Torinese Trasporti intervenire sulla vicenda dei busattesi per la prossimae nella cui gara di appalto sono state riscontrate irregolarità in uno dei concorrenti. L’azienda di corso Turati spiega l’accaduto e precisa che ciò non pregiudicherà l’arrivo dei mezzi. “Riguardo alla gara per i 100 busGtt ha seguito la legge che prevede la verifica dei requisiti dopo l’aggiudicazione provvisoria ed escluso unche e’ risultato non avere requisiti necessari. Non significa affatto che gli autobusnon possano circolare la prossimaa Torino. La gara non è stata né cancellata, né annullata. Si è semplicemente ...

La nuova linea 100 sarà infatti effettuata da minibus elettrici. Scrive il Comune di Roma ... Il percorso della linea 100 I bus navetta avranno un capolinea unico in via di Porta Pinciana e ...

«Parte la terza linea bus elettrica per Roma. Da lunedì 12 ottobre chi vuole spostarsi in centro con facilità e rapidità, anche solo per raggiungere le vie dello shopping, avrà a disposizione ...

