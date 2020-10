Basile e Chamizo tra gag, futuro e un monito: 'Non va mai usata la nostra arte per strada' (Di sabato 10 ottobre 2020) Che spasso! Fabio Basile e Frank Chamizo si prendono la ribalta del Festival dello Sport e 'cucinano' un'ora di spettacolo, battute, riflessioni. Con un'energia travolgente. Merito anche della loro ... Leggi su gazzetta (Di sabato 10 ottobre 2020) Che spasso! Fabioe Franksi prendono la ribalta del Festival dello Sport e 'cucinano' un'ora di spettacolo, battute, riflessioni. Con un'energia travolgente. Merito anche della loro ...

