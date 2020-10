Whatsapp, l’app non è più disponibile per alcuni smartphone: quali sono (Di venerdì 9 ottobre 2020) L’app di Whatsapp da oggi non è più disponibile per alcuni smartphone, sia iOS che Android, considerati ormai obsoleti: quasi sono Gli sviluppatori, ora più che mai, hanno in serbo diverse novità per Whatsapp in vista dei prossimi mesi. La crescita continua dell’app di messaggistica comporta anche che si arrivi ad un risvolto negativo per … L'articolo Whatsapp, l’app non è più disponibile per alcuni smartphone: quali sono proviene da . Leggi su inews24 (Di venerdì 9 ottobre 2020) L’app dida oggi non è piùper, sia iOS che Android, considerati ormai obsoleti: quasiGli sviluppatori, ora più che mai, hanno in serbo diverse novità perin vista dei prossimi mesi. La crescita continua dell’app di messaggistica comporta anche che si arrivi ad un risvolto negativo per … L'articolo, l’app non è piùperproviene da .

SilverMusicR : RT @DavideCiso: Ritorna come ogni venerdì dalle 14 alle 16 l’appuntamento con gli #Anni90 su @SilverMusicR ovvero #BackToThe90sPlus Tu ci s… - DavideCiso : Ritorna come ogni venerdì dalle 14 alle 16 l’appuntamento con gli #Anni90 su @SilverMusicR ovvero #BackToThe90sPlus… - L0STINEME : scusate ma whatsapp è morto? perché non mi fa aprire più l'app - teknokulturaa : Le app spia di Whatsapp sono nocive: l'allarme social - - NewsAndroid_eu : Le app spia di Whatsapp sono nocive: l'allarme social - -

Ultime Notizie dalla rete : Whatsapp l’app App Immuni si può scaricare, test in 4 regioni Corriere della Sera