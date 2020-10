VIDEO | Recovery Fund, Santoianni (Aic): “Il governo sostenga i coltivatori” (Di venerdì 9 ottobre 2020) ROMA – Il governo sostenga il settore dell’agricoltura, un comparto dove i giovani stanno trovando lavoro e dove c’è chi prova a far rispettare la dignità del lavoro. Lo chiede Giuseppino Santoianni, presidente dell’Associazione italiana coltivatori, che conta 130mila soci, una realtà in vita da 51 anni. Leggi su dire (Di venerdì 9 ottobre 2020) ROMA – Il governo sostenga il settore dell’agricoltura, un comparto dove i giovani stanno trovando lavoro e dove c’è chi prova a far rispettare la dignità del lavoro. Lo chiede Giuseppino Santoianni, presidente dell’Associazione italiana coltivatori, che conta 130mila soci, una realtà in vita da 51 anni.

La7tv : #omnibus @AlbertoBagnai (Lega) sorride commentando le parole di Alessia Morani sul #RecoveryFund: 'I 209 miliardi?… - Marcozanni86 : ? I FALLIMENTI DELL' UE: POLITICA ESTERA E RECOVERY FUND Le istituzioni europee si sono dimostrate piccole e lasci… - Marcozanni86 : ? Infine il grande inganno del Recovery Fund: spacciato come un grande accordo, mostra già tutta la sua inefficacia… - EureosCriss : RT @strange_days_82: Borghi ( Lega ) : Il mes e' uno strumento congeniato per Paesi che hanno perso l'accesso ai mercati, quindi non per l… - PinoMartino03 : RT @strange_days_82: Borghi ( Lega ) : Il mes e' uno strumento congeniato per Paesi che hanno perso l'accesso ai mercati, quindi non per l… -

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Recovery Video | Recovery, Antonelli (Ey): "Potenziare la Pa, solo 2% giovani" | Eco... Il Giornale di Vicenza Gli studenti di Palermo scendono in piazza, “Vogliamo investimenti per le scuole fatiscenti” (VIDEO)

“Non vogliamo più scuse. Quest’anno esiste una possibilità concreta di intervento. Con l’arrivo del Coronavirus l’Unione Europea ha istituito il Recovery Fund. Si tratta di un piano da 750 miliardi di ...

Recovery fund, il rischio dei personalismi

11:33Appiccano un incendio a Baucina, arrestati padre e figlio 11:32Caltanissetta, non versa l'assegno alla moglie perché povero: assolto 11:32Piantagione di droga, armi e munizioni, sequestro nel ...

“Non vogliamo più scuse. Quest’anno esiste una possibilità concreta di intervento. Con l’arrivo del Coronavirus l’Unione Europea ha istituito il Recovery Fund. Si tratta di un piano da 750 miliardi di ...11:33Appiccano un incendio a Baucina, arrestati padre e figlio 11:32Caltanissetta, non versa l'assegno alla moglie perché povero: assolto 11:32Piantagione di droga, armi e munizioni, sequestro nel ...