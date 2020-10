UFFICIALE – Inter, Nainggolan e Gagliardini positivi al Coronavirus. Radu positivo: domani ulteriori controlli (Di venerdì 9 ottobre 2020) Continua l’emergenza Coronavirus all’Inter Dopo le indiscrezioni circolate nella giornata di ieri, ora è arrivata anche l’ufficialità da parte dell’Inter: Radja Nainggolan e Roberto Gagliardini sono positivi al Coronavirus. Oltre a loro si aggiunge anche Ionut Radu, per cui serviranno ulteriori controlli nella giornata di domani. Ecco il comunicato del club nerazzurro. “FC Internazionale comunica che Roberto Gagliardini e Radja Nainggolan sono risultati positivi al Covid-19 in seguito ai test effettuati in questi giorni ad Appiano Gentile. Nella mattinata di oggi ... Leggi su intermagazine (Di venerdì 9 ottobre 2020) Continua l’emergenzaall’Dopo le indiscrezioni circolate nella giornata di ieri, ora è arrivata anche l’ufficialità da parte dell’: Radjae Robertosonoal. Oltre a loro si aggiunge anche Ionut, per cui servirannonella giornata di. Ecco il comunicato del club nerazzurro. “FCnazionale comunica che Robertoe Radjasono risultatial Covid-19 in seguito ai test effettuati in questi giorni ad Appiano Gentile. Nella mattinata di oggi ...

