Tre semplici foglie per profumare tutta la casa, ecco come fare! (Di venerdì 9 ottobre 2020) Siete alla ricerca di un semplice profumo per gli ambienti? Lo potrete creare in casa vostra, con soltanto tre foglie di alloro. ecco in che modo realizzarlo e quali sono i suoi benefici. Occorrente per fare un profumo per gli ambienti con l'alloro Per realizzare un semplicissimo profumo per gli ambienti, vi serviranno soltanto: 3 foglie di alloro secche Qualche fiammifero o un accendino Un pezzo di spago Una piccola pentola o un recipiente di terracotta. foglie per profumare tutta la casa: profuma tutti gli ambienti con l'alloro Per realizzare il profumo per gli ambienti con l'alloro, dovrete semplicemente unire le tre foglie, utilizzando lo spago e adagiarle nella pentola. Con i fiammiferi dare ...

