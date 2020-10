Traffico Roma del 09-10-2020 ore 17 | 00

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 9 ottobre 2020)infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono aun servizio realizzato daservizi per la mobilità e luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato italiane sul Raccordo Anulare rallentamenti con code tra lo svincolo dellanina allargati la carreggiata interna si rallenta persulla via Cassia tra via dei Due Ponti via di Grottarossa direzione raccordo è su via Aurelia Antica da Largo Don Luigi Guanella via Aurelia in direzione del raccordo anulare prudenza per un incidente avvenuto il Foro Italico rallentamenti all’altezza di Corso Francia in direzione della Salaria un secondo incidente nella zona di Cinecittà si rallenta in via licino Stolone ...