Seconda ondata di Covid-19, Crisanti: "È necessario fare test a tappeto" (Di venerdì 9 ottobre 2020) Come fronteggiare la Seconda ondata di Covid-19? Indicazioni preziose vengono dall'esperienza del Professor Andrea Crisanti, il cui apporto è stato fondamentale per consentire al Veneto di gestire nel migliore dei modi la prima fase della pandemia. Il primo focolaio italiano è stato infatti nel comune di Vo', nel Padovano, dove è stato applicato il "contact tracing", ovvero il controllo su tutte le persone entrate in contatto con chi risultava positivo. "Se oggi l'Italia ha una situazione di crescita di contagi nettamente inferiore a quella dei nostri vicini di Francia, Svizzera, Spagna, lo si deve anche ai dati che abbiamo acquisito in termini di dinamica di trasmissione del virus e misure di controllo con la strategia messa a punto a Vo'", ha detto ...

