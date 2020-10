Perché andare su Venere è più importante che andare su Marte: come potrebbe essere una missione alla ricerca di vita sul pianeta (Di venerdì 9 ottobre 2020) Venere ha a lungo avuto un ruolo di secondo piano rispetto a Marte. Sapendo quando inospitale sia, abbiamo speso la maggior parte dell’ultimo secolo a riporre le nostre più grandi speranze di trovare segni di vita extraterrestre sul pianeta Rosso. Ma le cose sono cambiate nelle ultime settimane, con la scoperta di fosfina nelle nuvole di Venere. Sulla Terra, questo gas è prodotto da microbi e, dopo aver escluso la maggior parte dei processi non biologici conosciuti, la scoperta ha rinnovato le speranze che possa esserci vita su Venere. Ma ora bisogna saperlo con certezza. “Per arrivare davvero al nocciolo della questione, dobbiamo andare su Venere”, dice Paul Byrne, scienziato che ... Leggi su meteoweb.eu (Di venerdì 9 ottobre 2020)ha a lungo avuto un ruolo di secondo piano rispetto a. Sapendo quando inospitale sia, abbiamo speso la maggior parte dell’ultimo secolo a riporre le nostre più grandi speranze di trovare segni diextraterrestre sulRosso. Ma le cose sono cambiate nelle ultime settimane, con la scoperta di fosfina nelle nuvole di. Sulla Terra, questo gas è prodotto da microbi e, dopo aver escluso la maggior parte dei processi non biologici conosciuti, la scoperta ha rinnovato le speranze che possa essercisu. Ma ora bisogna saperlo con certezza. “Per arrivare davvero al nocciolo della questione, dobbiamosu”, dice Paul Byrne, scienziato che ...

