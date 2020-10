Obbligo mascherine all’aperto: il controllo non sarà semplice! (Di venerdì 9 ottobre 2020) di Redazione. La violazione dell’Obbligo di mascherina all’aperto comporta multe che vanno da 400 a 1.000 euro. Ora, a parte la discrezionalità dei tutori della legge che potranno combinare l’ammenda al minimo, al massimo o per una via di mezzo (400 euro per una mascherina sotto il naso… 700 euro per una mascherina sotto il … Leggi su freeskipper (Di venerdì 9 ottobre 2020) di Redazione. La violazione dell’di mascherina all’aperto comporta multe che vanno da 400 a 1.000 euro. Ora, a parte la discrezionalità dei tutori della legge che potranno combinare l’ammenda al minimo, al massimo o per una via di mezzo (400 euro per una mascherina sotto il naso… 700 euro per una mascherina sotto il …

robersperanza : I numeri del contagio crescono in tutta Europa e naturalmente anche in Italia. Da oggi obbligo di mascherine anche… - silvia_sb_ : L’FT ha scritto che ???? era un esempio e ne avete fatto un un vanto. Ora sui tamponi boh e volete l’ introdurre OBBL… - Corriere : ?? Cosa dice il testo definitivo del decreto del governo - freeskipperIT : Obbligo mascherine all'aperto: il controllo non sarà semplice! - G_A_V_76 : RT @rodolfocorrenti: Si apprende che il governo ha incaricato la Fca, ex Fiat, di fabbricare milioni di mascherine. L'appalto sembra sia il… -