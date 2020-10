Nuova concorrente in arrivo al Grande Fratello Vip 5? Ecco chi potrebbe essere (Di venerdì 9 ottobre 2020) Andrà in onda stasera una Nuova puntata del Grande Fratello Vip 5 e l’entrata di nuovi vipponi potrebbe cambiare le dinamiche del gioco. Nell’appuntamento di venerdì 9 ottobre del GF VIP 5, scopriremo se Franceska Pepe rientrerà o no nella casa come molti sperano e anche chi sarà il meno votato che finirà direttamente in nomination. Nuovi concorrenti in arrivo nella casa? Alfonso Signorini aveva già annunciato a Casa Chi l’entrata di nuovi concorrenti pronti a tutto per farsi notare e, ovviamente, a portare scompiglio nella casa più spiata d’Italia. Non è chiaro se uno o più vipponi entreranno già stasera o nelle prossime puntate ma una delle candidate pronte a varcare la porta rossa potrebbe ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 9 ottobre 2020) Andrà in onda stasera unapuntata delVip 5 e l’entrata di nuovi vipponicambiare le dinamiche del gioco. Nell’appuntamento di venerdì 9 ottobre del GF VIP 5, scopriremo se Franceska Pepe rientrerà o no nella casa come molti sperano e anche chi sarà il meno votato che finirà direttamente in nomination. Nuovi concorrenti innella casa? Alfonso Signorini aveva già annunciato a Casa Chi l’entrata di nuovi concorrenti pronti a tutto per farsi notare e, ovviamente, a portare scompiglio nella casa più spiata d’Italia. Non è chiaro se uno o più vipponi entreranno già stasera o nelle prossime puntate ma una delle candidate pronte a varcare la porta rossa...

zazoomblog : Una nuova concorrente verso il Grande Fratello Vip? - #nuova #concorrente #verso #Grande - StraNotizie : Una nuova concorrente verso il Grande Fratello Vip? - alessan95737570 : @GrandeFratello facciamo entrare qualche nuova concorrente possibilmente single per #pierpaolo?? Non voglio stare f… - blogtivvu : #GFVip, nuova concorrente entra nella Casa? Spunta ancora quel nome molto famoso: ecco di chi si tratta. - Smile_Isa7 : comunque io penso che K dovesse rientrare in casa (non mi voglio illudere finché non arriva domani) penso che lei s… -