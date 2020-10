Moses dimentica l’Inter | nuova squadra per l’esterno del Chelsea

Leggi su calcionews24

Victorlascia ile si trasferisce in prestito allo Spartak Mosca:avventura per l'ex Inter Victorè pronto a tornare in campo dopo la fine dell'avventura all'Inter, che ha deciso di non riscattarlo dala causa dei costi troppo elevati. Secondo quanto riportato da Sky Sport, l'esterno nigeriano ha raggiunto un accordo con lo Spartak Mosca per il trasferimento in prestito. Il mercato in Russia chiude tra otto giorni.