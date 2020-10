Juve, niente Roma per Paratici? Ma il DS può comunque dire addio ai bianconeri (Di venerdì 9 ottobre 2020) La Roma corteggia Fabio Paratici. Il ds potrebbe lasciare la Juventus nei prossimi mesi: le ultimissime notizie Leggi su 90min (Di venerdì 9 ottobre 2020) Lacorteggia Fabio. Il ds potrebbe lasciare lantus nei prossimi mesi: le ultimissime notizie

Agenzia_Ansa : Lega A: 'Juve-Napoli confermata domani alle 20.45' Nota all'Ansa dopo una giornata di colpi di scena #ANSA - TgLa7 : #Calcio: #Asl mette in quarantena il #Napoli, niente trasferta a Torino. Salta partita con #Juve domenica sera - Pauly03256946 : @pisto_gol @PepAmmirati c'è solo una sentenza, quella parziale del 2006, poi c'è quella penale che ha assolto la… - Ilarioforjuve : @Deianir17128382 @Valeria23549267 @silviozan69 'il sentimento popolare' è stato responsabile della mandata in serie… - peseroforever : RT @Ilarioforjuve: @Valeria23549267 @silviozan69 A loro non frega niente seguire le regole e salvare il campionato, a loro interessa seguir… -