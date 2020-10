“Il virus circola fuori dai nostri locali, servono i controlli non le restrizioni” (Di venerdì 9 ottobre 2020) di Monica De Santis Sono venuti da Caserta, Napoli, Baronissi, Roccapiemonte ed altre località per protestare al fianco dei ristoratori, titolari di bar, pizzerie e pub di Salerno. Così ieri mattina dinanzi alla Prefettura un gruppo, non molto nutrito di titolari di attività di ristorazione si sono ritrovati per un flash mob pacifico, come segno di protesta contro l’ultima ordinanza firmata da De Luca, che impone la chiusura delle loro attività alle ore 23 e nei fine settimana alle 24. A fare da portavoce, alla manifestazione organizzata dall’Associazione Commetcianti per Salerno, Armando Pistolese, titolare del wine bar Tozzabancone, in via Duomo…. “Con questo flash mob noi chiediamo alla Regione l’annullamento della chiusura alle ore 23 dei locali pubblici. Quest’ultima ordinanza del ... Leggi su cronachesalerno (Di venerdì 9 ottobre 2020) di Monica De Santis Sono venuti da Caserta, Napoli, Baronissi, Roccapiemonte ed altretà per protestare al fianco dei ristoratori, titolari di bar, pizzerie e pub di Salerno. Così ieri mattina dinanzi alla Prefettura un gruppo, non molto nutrito di titolari di attività di ristorazione si sono ritrovati per un flash mob pacifico, come segno di protesta contro l’ultima ordinanza firmata da De Luca, che impone la chiusura delle loro attività alle ore 23 e nei fine settimana alle 24. A fare da portavoce, alla manifestazione organizzata dall’Associazione Commetcianti per Salerno, Armando Pistolese, titolare del wine bar Tozzabancone, in via Duomo…. “Con questo flash mob noi chiediamo alla Regione l’annullamento della chiusura alle ore 23 deipubblici. Quest’ultima ordinanza del ...

