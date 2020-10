Il videogioco con Fedez e Chiara Ferragni (Di venerdì 9 ottobre 2020) (Foto: Elenapugger)Fedez e Chiara Ferragni sono i protagonisti di un piccolo videogioco intitolato Bella Storia e realizzato dall’illustratrice Elenapugger. Questo semplice titolo realizzato col motore Unity riprende non soltanto il titolo dell’ultimo singolo del cantante ma anche l’atmosfera e quindi i protagonisti del videoclip uscito da poco su YouTube. Con una grafica cartoon, Bella Storia riprende le sfumature del video che accompagna la canzone con gli inusuali capelli viola per lui e neri per lei, la moto rossa e il cielo con tramonto che rimanda ai film di fantascienza degli anni ’80. La dinamica di gioco è semplicissima: si inforca la moto e si dovrà saltare pacchi e buchi sulla strada raccogliendo i simboli della pace. Più si riesce a proseguire più ... Leggi su wired (Di venerdì 9 ottobre 2020) (Foto: Elenapugger)sono i protagonisti di un piccolointitolato Bella Storia e realizzato dall’illustratrice Elenapugger. Questo semplice titolo realizzato col motore Unity riprende non soltanto il titolo dell’ultimo singolo del cantante ma anche l’atmosfera e quindi i protagonisti del videoclip uscito da poco su YouTube. Con una grafica cartoon, Bella Storia riprende le sfumature del video che accompagna la canzone con gli inusuali capelli viola per lui e neri per lei, la moto rossa e il cielo con tramonto che rimanda ai film di fantascienza degli anni ’80. La dinamica di gioco è semplicissima: si inforca la moto e si dovrà saltare pacchi e buchi sulla strada raccogliendo i simboli della pace. Più si riesce a proseguire più ...

