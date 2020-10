Elenco deviazioni autobus per il fine settimana

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 9 ottobre 2020) Roma – Domani, dalle 14 alle 19, e’ in programma un sit-in a piazza di Porta San Giovanni. Possibiliper le linee di bus in caso di chiusura della sede stradale. Domenica mattina, tra le 7 e le 10, per riprese cinematografiche, piazza Venezia sara’ in parte chiusa al traffico. Sara’ istituito un doppio senso di marcia in via del Plebiscito. Deviate le linee di bus. Lunedi’ e martedi’ prossimi, dalle 10 alle 17, per lasciare spazio a riprese cinematografiche, sara’ chiusa via dei Fori imperiali tra largo Corrado Ricci e piazza Madonna di Loreto. Deviate le linee di bus. Da lunedi’ prossimo, per lavori sulla rete del gas, sara’ chiuso corso d’Italia nel tratto e direzione tra via Marche e via Toscana. Fino al termine del cantiere, previsto per il 20 ottobre, deviate le linee di bus. Cosi’ in un ...