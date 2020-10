Doc-Nelle Tue Mani 2 si farà | tutte le anticipazioni

Leggi su zon

(Di venerdì 9 ottobre 2020) Da Giovedì 15 Ottobre su Raiuno arriverà la seconda parte della prima stagione di Doc-tue, ma gli sceneggiatori già pensano alla seconda Doc-tue, medical drama con Luca Argentero nei panni di un primario alle prese con la ricostruzione del proprio passato (ha perso 12 anni di memoria dopo un incidente, ndr.), è stato senz’altro una delle sorprese televisive della scorsa primavera, in pieno lockdown. Gli ascolti record (si sono registrati picchi di quasi 9 milioni di telespettatori) avrebbero convinto Raiuno a metterne in produzione una seconda stagione. La conferma è arrivata ieri dagli sceneggiatori Francesco Arlanch e Viola Rispoli, nel corso della conferenza stampa che è servita ad accompagnare la messa in onda dei restanti otto episodi della prima ...