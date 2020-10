Cyberpunk 2077 ha rischiato di essere rinviato nuovamente ma gli sviluppatori avrebbero 'preferito' il crunch (Di venerdì 9 ottobre 2020) Cyberpunk 2077 è entrato nella fase gold, ma il lavoro è lungi dall'essere finito, poiché CD Projekt RED ha imposto un giorno di lavoro extra retribuito durante il fine settimana per sei settimane. Lo sviluppatore polacco, avrebbe pensato a rinviare nuovamente il gioco in modo da evitare periodi di crunch.Durante l'ultimo GameInformer Show, è stato rivelato che lo studio di sviluppo ha discusso alcune possibili opzioni, incluso il rinviare nuovamente Cyberpunk 2077. La stragrande maggioranza degli sviluppatori, tuttavia, ha supportato il giorno lavorativo extra per sei settimane. E' qui che però le cose iniziano a farsi nebulose: secondo lo show l'intera storia del crunch sembra ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 9 ottobre 2020)è entrato nella fase gold, ma il lavoro è lungi dall'finito, poiché CD Projekt RED ha imposto un giorno di lavoro extra retribuito durante il fine settimana per sei settimane. Lo sviluppatore polacco, avrebbe pensato a rinviareil gioco in modo da evitare periodi di.Durante l'ultimo GameInformer Show, è stato rivelato che lo studio di sviluppo ha discusso alcune possibili opzioni, incluso il rinviare. La stragrande maggioranza degli, tuttavia, ha supportato il giorno lavorativo extra per sei settimane. E' qui che però le cose iniziano a farsi nebulose: secondo lo show l'intera storia delsembra ...

