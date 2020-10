Cosenza | un mercato intelligente per cambiare dimensione

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 9 ottobre 2020) Dopo aver sorpreso tutti nel finale della scorsa stagione, adesso ilè pronto per affrontare la nuova Serie B. I rossoblu hanno pareggiato le prime due partite con Entella e Spal, ma con le ultime operazioni dila squadra di Occhiuzzi è pronta per puntare in alto. Questa squadra può sfondare nella Serie B 2020/21? UnL’obiettivo delera di ringiovanire la squadra puntando su giovani di qualità, ed ilha dato i suoi frutti. Presi giocatori giovani e giocatori di esperienza: adesso la rosa è completa. Da una parte saranno fondamentali i giocatori che l’anno scorso hanno brillato, come Baez e Bittante. Dall’altra ci si aspetta molto dai giovani nuovi innesti, che durante la sosta ...