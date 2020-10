“Cosa c’è davvero con Raimondo Todaro”. Elisa Isoardi confessa: finalmente tutta la verità su di lei e il ballerino (Di venerdì 9 ottobre 2020) Elisa Isoardi, la confessione su Raimondo Todaro arriva oggi. Sulle riviste di gossip non si fa che parlare della coppia più affiatata nata sul palcoscenico di Ballando con le stelle. Riflettori accesi ancora una volta sul rapporto di complicità evidente agli occhi di tutti tra l’x volto de La prova del cuoco e il ballerino professionista. Elisa Isoardi spiega una volta per tutte come stanno le cose. La conduttrice ha saputo alzare le temperature sul palco. Tante le indiscrezioni che girano intorno alla coppia Isoardi-Todaro, e dopo settimane di gossip che farebbe riferimento a un flirt, Elisa Isoardi decide di chiarire la situazione sentimentale sulle pagine di Oggi. D’altronde per sua stessa ammissione, si sa ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 9 ottobre 2020), la confessione suTodaro arriva oggi. Sulle riviste di gossip non si fa che parlare della coppia più affiatata nata sul palcoscenico di Ballando con le stelle. Riflettori accesi ancora una volta sul rapporto di complicità evidente agli occhi di tutti tra l’x volto de La prova del cuoco e ilprofessionista.spiega una volta per tutte come stanno le cose. La conduttrice ha saputo alzare le temperature sul palco. Tante le indiscrezioni che girano intorno alla coppia-Todaro, e dopo settimane di gossip che farebbe riferimento a un flirt,decide di chiarire la situazione sentimentale sulle pagine di Oggi. D’altronde per sua stessa ammissione, si sa ...

