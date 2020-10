Clima: il movimento Fridays for Future oggi torna in piazza in tutta Italia (Di venerdì 9 ottobre 2020) Il movimento Fridays For Future scende di nuovo in piazza oggi in tutta Italia. In oltre 100 città sono previsti scioperi e presidi studenteschi. Gli organizzatori si impegnano a rispettare le disposizioni di sicurezza per la protezione contro il coronavirus: sarà obbligatorio l’utilizzo della mascherina e bisognerà restare distanti un metro e mezzo. “Siamo di nuovo in piazza – si spiega in una nota – nonostante ci troviamo in una pandemia globale, la crisi Climatica non si è fermata. Anzi, continua ad essere ignorata e trascurata dalle persone al potere. La crisi sanitaria ci ha mostrato le contraddizioni dell’attuale sistema economico e sociale, e ci ha costretti ad ... Leggi su meteoweb.eu (Di venerdì 9 ottobre 2020) IlForscende di nuovo inin. In oltre 100 città sono previsti scioperi e presidi studenteschi. Gli organizzatori si impegnano a rispettare le disposizioni di sicurezza per la protezione contro il coronavirus: sarà obbligatorio l’utilizzo della mascherina e bisognerà restare distanti un metro e mezzo. “Siamo di nuovo in– si spiega in una nota – nonostante ci troviamo in una pandemia globale, la crisitica non si è fermata. Anzi, continua ad essere ignorata e trascurata dalle persone al potere. La crisi sanitaria ci ha mostrato le contraddizioni dell’attuale sistema economico e sociale, e ci ha costretti ad ...

andrea_falivene : RT @ansa_ambiente: #FridaysForFuture, il movimento globale per la giustizia #climatica e #ambientale, torna in tutte le città italiane. L’o… - OurFutureBot : RT @ansa_ambiente: #FridaysForFuture, il movimento globale per la giustizia #climatica e #ambientale, torna in tutte le città italiane. L’o… - ansa_ambiente : #FridaysForFuture, il movimento globale per la giustizia #climatica e #ambientale, torna in tutte le città italiane… - squopellediluna : Pd e Movimento 5Stelle a favore del provvedimento. Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia hanno votato contro - kiki_viola8 : RT @estensecom: I ragazzi del movimento per il clima organizzano un presidio per giovedì 9 ottobre in piazza Municipale a #Ferrara https://… -