Britney Spears | che avrebbe le facoltà mentali di «un paziente in coma»

Da ormai parecchi anni, negli Stati Uniti, c'è un movimento che si batte per «liberare» Britney Spears dalla custodia del padre Jamie: nel 2008, infatti, lui è stato nominato tutore legale della popstar per salvaguardarne il patrimonio (in California si chiama «conservatorship»). Tra accuse e smentite, la scorsa estate la voce del #FreeBritney si era fatta più vigorosa in quanto l'artista – secondo US Weekly – avrebbe chiesto di sciogliere il vincolo legale.

