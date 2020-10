Vladimir Luxuria: 'Il 'sistema Garko' esiste ed è anche in politica e calcio', INTERVISTA, (Di giovedì 8 ottobre 2020) Una tv sempre più inclusiva, ma non dietro le quinte. E' il ritratto che emerge dal coming out - con denuncia - di Gabriel Garko , simbolo di un sistema che scoraggerebbe gli artisti a dichiarare la ... Leggi su today (Di giovedì 8 ottobre 2020) Una tv sempre più inclusiva, ma non dietro le quinte. E' il ritratto che emerge dal coming out - con denuncia - di Gabriel, simbolo di unche scoraggerebbe gli artisti a dichiarare la ...

RPolpaccione : @miss_chifo La Santanchè contro vladimir luxuria - Adelediceche : Barbara D'Urs* che rimane scioccata dal gesto compiuto da Iconize è credibile quanto i commenti transfobici fatti d… - yohwin : @Furoxxxia io a differenza tua mi scuso per aver sbagliato i pronomi perchè quella di rispettarli è una cosa seria… - Partenopeo78 : @Il_Brillante 90... A Paura... Perchè ti sei sbagliato... Non era Margot Robbie ma era Vladimir Luxuria - MarcelloVillani : @Skysurfer72 Questo è juventino come Vladimir Luxuria è etero !!?????????? ma per favore !!! Uno rispetta i regolamenti… -

Ultime Notizie dalla rete : Vladimir Luxuria Vladimir Luxuria: "Il 'sistema Garko' esiste ed è anche in politica e calcio" (INTERVISTA) Today.it Vladimir Luxuria: "Il 'sistema Garko' esiste ed è anche in politica e nel calcio" (INTERVISTA)

Chi (e perché) scoraggia i coming out? Ce ne parla l'attivista Lgbt per eccellenza. Tra "politici che in parlamento mi chiedevano di non dire dove li avevo pizzicati", procuratori sportivi "che temono ...

Lovers Film Festival, annunciate le novità dell’edizione 2020

Il Lovers Film Festival, il più antico festival sui temi LGBTQI (lesbici, gay, bisessuali, trans, queer e intersessuali), diretto da Vladimir Luxuria, che si svolgerà interamente dal vivo dal 22 al 25 ...

Chi (e perché) scoraggia i coming out? Ce ne parla l'attivista Lgbt per eccellenza. Tra "politici che in parlamento mi chiedevano di non dire dove li avevo pizzicati", procuratori sportivi "che temono ...Il Lovers Film Festival, il più antico festival sui temi LGBTQI (lesbici, gay, bisessuali, trans, queer e intersessuali), diretto da Vladimir Luxuria, che si svolgerà interamente dal vivo dal 22 al 25 ...