Tottenham | splende il ritrovato Kane | un po’ bomber e un po’…Eriksen

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 8 ottobre 2020) Harrysta trascinando ila suon di gol e assist. Dopo un periodo difficile, è tornato ai suoi livelliDopo aver iniziato la stagione di Premier League con una brutta sconfitta casalinga contro l’Everton di Ancelotti, ilè cresciuto di rendimento nelle precedenti 3 partite. Nell’ultimo match, ha ottenuto uno storico 6-1 in casa del Manchester United: gli Spurs si trovano forse nel momento migliore da quando Mourinho siede in panchina, riescono finalmente a generate tante occasioni da gol.La notizia più importante in casaè nell’eccellente stato di forma di Harry. L’attaccante inglese proviene da un anno e mezzo molto difficile, caratterizzato da diversi problemi fisici: la crisi tecnica della squadra non la ha poi ...