Temptation Island: avvistata ex protagonista in compagnia di un calciatore di Serie A (Di giovedì 8 ottobre 2020) avvistata Francesca Baroni, nota per la sua partecipazione a Temptation Island, in compagnia di un volto noto della Serie A. Ha lanciare lo scoop, con tanto di foto allegate, è TgCom24. AVVISTATI IN MACCHINA – Solo qualche tempo fa, in un’intervista la 26enne aveva rivelato di avere il cuore occupato da qualcuno: “Lui è un personaggio … L'articolo Leggi su dailynews24 (Di giovedì 8 ottobre 2020)Francesca Baroni, nota per la sua partecipazione a, indi un volto noto dellaA. Ha lanciare lo scoop, con tanto di foto allegate, è TgCom24. AVVISTATI IN MACCHINA – Solo qualche tempo fa, in un’intervista la 26enne aveva rivelato di avere il cuore occupato da qualcuno: “Lui è un personaggio … L'articolo

MjSartor : @DgSilvia @XFactor_Italia @Machete_Mnlt Eh.. pensa a me che sto guardando temptation island... - ariscrivecose : Chi con me va di replica di Temptation island stasera? #TemptationIsland - InMonsterland : Ma visti gli ascolti di programmi come Grande Fratello e Temptation Island, come si può pretendere spirito critico dalle persone? - icldt_ : In che senso Pierpaolo ha fatto temptation island? #gfvip - ChiccoseDOC : “TEMPTATION ISLAND 8”: IL “COLPO DI GRAZIA” INFERTO A SPERANZA, COSTRETTA AD ASSISTERE AL WEEKEND DA SOGNO DEL FIDA… -