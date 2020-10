Spagna, i giudici bocciano il lockdown: “E’ illegittimo, lede le libertà fondamentali” (Di giovedì 8 ottobre 2020) Roma, 8 ott – lockdown bocciato in Spagna. Le misure restrittive imposte dal governo spagnolo sono stati giudicate “illegittime” dalla Corte di Giustizia di Madrid. Le restrizioni in questione, che appunto introducevano un nuovo lockdown (parziale) per tentare di contenere la diffusione dei contagi nella capitale spagnola e in altre nove città della provincia, secondo i giudici ledono “i diritti e le libertà fondamentali”. La Corte ha dunque accettato il ricorso presentato dalla Comunità di Madrid, con la presidente Isabel Díaz Ayuso che aveva denunciato una “invasione di poteri”, poiché spetta soltanto all’autorità regionale “la competenza per adottare misure speciali in materia di sanità pubblica”. In pratica ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 8 ottobre 2020) Roma, 8 ott –bocciato in. Le misure restrittive imposte dal governo spagnolo sono stati giudicate “illegittime” dalla Corte di Giustizia di Madrid. Le restrizioni in questione, che appunto introducevano un nuovo(parziale) per tentare di contenere la diffusione dei contagi nella capitale spagnola e in altre nove città della provincia, secondo iledono “i diritti e le libertà fondamentali”. La Corte ha dunque accettato il ricorso presentato dalla Comunità di Madrid, con la presidente Isabel Díaz Ayuso che aveva denunciato una “invasione di poteri”, poiché spetta soltanto all’autorità regionale “la competenza per adottare misure speciali in materia di sanità pubblica”. In pratica ...

