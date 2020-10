Sei più bassa del tuo compagno? Allora sei destinata al lieto fine (Di giovedì 8 ottobre 2020) “Altezza mezza bellezza” qualcuno afferma, alludendo al fatto che quei centimetri mancati possono fare davvero la differenza estetica. E che dire di quello stacco di coscia che siamo abituate ad attribuire a modelle e celebrities e che rende la silhouette femminile affascinante e irresistibile? Che l’altezza, in questo caso, giovi all’impatto estetico di chi la possiede è un dato di fatto. A prescindere dalla bellezza effettiva, che può può essere soggettiva o oggettiva, c’è un fascino e un’autorevolezza che vengono dati proprio grazie a quei centimetri in più. E se le donne alte devono preoccuparsi di non esagerare con i tacchi per non essere più alte del loro partner, o scegliere adeguatamente le lunghezze, quelle più basse hanno ben altri problemi con cui convivere, come quello che si presenta ... Leggi su dilei (Di giovedì 8 ottobre 2020) “Altezza mezza bellezza” qualcuno afferma, alludendo al fatto che quei centimetri mancati possono fare davvero la differenza estetica. E che dire di quello stacco di coscia che siamo abituate ad attribuire a modelle e celebrities e che rende la silhouette femminile affascinante e irresistibile? Che l’altezza, in questo caso, giovi all’impatto estetico di chi la possiede è un dato di fatto. A prescindere dalla bellezza effettiva, che può può essere soggettiva o oggettiva, c’è un fascino e un’autorevolezza che vengono dati proprio grazie a quei centimetri in più. E se le donne alte devono preoccuparsi di non esagerare con i tacchi per non essere più alte del loro partner, o scegliere adeguatamente le lunghezze, quelle più basse hanno ben altri problemi con cui convivere, come quello che si presenta ...

amnestyitalia : Giornata storica per la giustizia in Grecia e in Europa: il leader e altri sei alti funzionari di Alba Dorata (ex P… - RobertoBurioni : @disinformatico La differenza che sfugge a molti è che l’influenza ogni anno -senza precauzioni - causa circa sei m… - chetempochefa : “Oggi sarebbe stato il compleanno di mio fratello, che non festeggiamo più da 11 anni. Stefano, non so se dove sei… - NunzioIngiusto : #Luce e #gas più cari. @GovernoItalia dove sei ? #Italiani i più tartassati per i costi #energia.Le proteste di… - Frances47226166 : RT @fireguard64: @lrspcs @Raffael31870221 @Seafire_64 Guarda inizialmente pensavo, che fossi uno di noi 5S, ma le tue parole dimostrano che… -

Ultime Notizie dalla rete : Sei più Ferrari: le più costose di sempre battute ad aste pubbliche autoblog.it