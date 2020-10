Recovery Fund | anticipo fondi ai Paesi membri entro metà 2021

Leggi su ilfogliettone

(Di giovedì 8 ottobre 2020) I prefinanziamenti del 10% delpost pandemico europeo ("and Resilience Facility, Rrf), che è previsto siano erogati al più presto nel quadro del piano di rilancio economico "Next Generation Eu", dovrebbero essere erogati e arrivare agli Statila prima metà del". Ma prima che questo avvenga, "è necessario che siano completati tre diversi passaggi giuridici perché il Fondo Rrf diventi operativo" . Lo ha detto oggi a Bruxelles, durante la videoconferenza stampa quotidiana della Commissione europea, la portavoce per gli Affari economici e finanziari dell'Esecutivo comunitario, Marta Wieczorek."In primo luogo - ha spiegato -, deve essere approvata la base giuridica che consente alla Commissione di contrarre prestiti ...