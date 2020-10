Record di contagi da Covid in Olanda, chiesto aiuto agli ospedali tedeschi (Di giovedì 8 ottobre 2020) Preoccupante boom di contagi da Covid-19 in Olanda, che registra 5.831 nuovi casi positivi, con un balzo in avanti rispetto ai 4.996 del bollettino di ieri. I morti sono 13. Il bilancio di oggi, nota ... Leggi su globalist (Di giovedì 8 ottobre 2020) Preoccupante boom dida-19 in, che registra 5.831 nuovi casi positivi, con un balzo in avanti rispetto ai 4.996 del bollettino di ieri. I morti sono 13. Il bilancio di oggi, nota ...

petergomezblog : #Coronavirus, Scozia chiude tutti i locali per 2 settimane. Più di 14mila casi in Uk, oltre 10mila in Spagna. Recor… - MediasetTgcom24 : Coronavirus, 3.678 nuovi casi: mai così tanti contagi da metà aprile | Record di oltre 125mila tamponi… - Tg3web : Balzo dei contagi in Italia: mille casi in più in un solo giorno, con un numero record di tamponi. I maggiori incre… - gipscli : #COVID19 Sapiente regia che ispira mainstream ci riserva altro allarmismo Oggi 4458 contagi con nuovo record tampon… - serenel14278447 : In Italia 4.458 nuovi contagi con il record assoluto di tamponi: oltre 128 mila. 22 i decessi -