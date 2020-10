Premio Nobel Chimica 2020 a due donne, chi sono le scienziate (Di giovedì 8 ottobre 2020) Il Nobel per la Chimica 2020 è stato assegnato a Emmanuelle Charpentier e Jennifer A. Doudna: le due ricercatrici hanno messo a punto la tecnica Crisprr, che permette di tagliare-incollare il Dna, riscrivendo così il codice della vita. Un Premio diviso equamente dalla bioChimica francese e dalla Chimica americana: grazie alla loro scoperta hanno aperto la via a molte terapie un tempo impossibili. Nobel per la Chimica 2020 a due donne Per la prima volta nella storia dei Nobel dedicati alla scienza due donne hanno diviso il Premio più ambito dai ricercatori di tutto il mondo. Dalla sua istituzione, nel 1901, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 8 ottobre 2020) Ilper laè stato assegnato a Emmanuelle Charpentier e Jennifer A. Doudna: le due ricercatrici hanno messo a punto la tecnica Crisprr, che permette di tagliare-incollare il Dna, riscrivendo così il codice della vita. Undiviso equamente dalla biofrancese e dallaamericana: grazie alla loro scoperta hanno aperto la via a molte terapie un tempo impossibili.per laa duePer la prima volta nella storia deidedicati alla scienza duehanno diviso ilpiù ambito dai ricercatori di tutto il mondo. Dalla sua istituzione, nel 1901, ...

RobertoBurioni : Mi spiace per un illustre candidato che da sempre si autocertifica in corsa per il premio, ma il Nobel l'hanno - me… - Corriere : Nobel, premio per la Chimica a due donne. Charpentier e Doudna hanno riscritto il genoma - repubblica : Andrea Ghez, la quarta scienziata donna nella storia a ricevere il premio - eumorabito : RT @Corriere: Nobel, premio per la Chimica a due donne. Charpentier e Doudna hanno riscritto il genoma - gdt62 : #nobel le 2 regine del #DNA. Il premio per la chimica a #Charpentier e #Doudna via @repubblica -