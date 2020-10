Paradise – Una nuova vita, la recensione: non è un paese per siciliani (Di giovedì 8 ottobre 2020) La recensione di Paradise - Una nuova vita, originale esordio alla finzione di Davide Del Degan che mescola generi e temi in una riflessione divertente e profonda sulle seconde possibilità. Una nuova voce si fa largo nel panorama italiano, come sottolinea la recensione di Paradise - una nuova vita, sorprendente opera prima in cui la trama da crime movie diviene un espediente per raccontare una storia di rinascita e redenzione in chiave umoristica. Un progetto dalla lunga gestazione che il regista triestino Davide Del Degan è riuscito a portare a termine solo ora dopo averlo coccolato per lunghi anni. Un film che rifugge le etichette, disorienta e chiede al pubblico di andare oltre le apparenze per fare risuonare dentro di ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 8 ottobre 2020) Ladi- Una, originale esordio alla finzione di Davide Del Degan che mescola generi e temi in una riflessione divertente e profonda sulle seconde possibilità. Unavoce si fa largo nel panorama italiano, come sottolinea ladi- una, sorprendente opera prima in cui la trama da crime movie diviene un espediente per raccontare una storia di rinascita e redenzione in chiave umoristica. Un progetto dalla lunga gestazione che il regista triestino Davide Del Degan è riuscito a portare a termine solo ora dopo averlo coccolato per lunghi anni. Un film che rifugge le etichette, disorienta e chiede al pubblico di andare oltre le apparenze per fare risuonare dentro di ...

cinemaniaco_fb : ?????????????? Paradise – Una nuova vita, la recensione: non è un paese per siciliani - Herrlichkeit__ : @laraffilus @Valenteena_ Il mio doveva essere Gaia, ma nell'anno in cui sono nata c'era una mucca che era famosa e… - xsun_paradise : RT @Iperborea_: Comunque credo che oggi Zelletta abbia definitivamente mostrato la sua vera personalità. È evidente che soffra Oppini, Tomm… - FedericoRaponi4 : il regista Davide Del Degan presenta il suo film PARADISE una nuova vita (I, 2020) al cinema da giovedì 08 ottobre… - danistaffa : RT @fandangoweb: 'Paradise - una nuova vita' dall'8 ottobre al cinema! Nel giorno di uscita appuntamento imperdibile al Cinema Anteo di Mil… -