Migranti, per un italiano su 4 è allarme nel Paese ma solo il 10% li ritiene un problema locale. 'Nei media si parla troppo di dati e numeri'

Alcuni italiani vedono negli stranieri un allarme in senso generico, ma nella quotidianità la loro preoccupazione è minima. Per un cittadino su quattro il fenomeno migratorio è un problema per il Paese, se pensa all'impatto sul panorama nazionale. Al tempo stesso no, se la domanda viene posta a livello comunale il rapporto scende a un italiano su dieci. Il dato emerge da un sondaggio Ipsos realizzato per WeWorld, organizzazione di cooperazione internazionale attiva in diversi Paesi del mondo. "È la dimostrazione che la paura nasce quando non c'è conoscenza. A livello locale il migrante non è più un numero: è il tuo vicino di casa, la persona che fa consegne a domicilio, il pizzaiolo, la badante, e via così. Su un panorama ...

