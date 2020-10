Infortunati Serie A 2020/2021: Caldara, out 3 mesi. Bastoni-Skriniar positivi. Ko Galabinov (Di giovedì 8 ottobre 2020) Infortunati Serie A- Ecco l’elenco completo degli Infortunati della Serie A. Indisponibili e possibili tempi di recupero di tutti i giocatori fermi ai box delle 20 squadre di Serie A.… Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 8 ottobre 2020)A- Ecco l’elenco completo deglidellaA. Indisponibili e possibili tempi di recupero di tutti i giocatori fermi ai box delle 20 squadre diA.… Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sitoAnews.com Tutte le Notizie dellaA.

Ultime Notizie dalla rete : Infortunati Serie Serie A: infortunati, squalificati e diffidati La Gazzetta dello Sport Il Casale Fbc parte male: il Saluzzo rovina l’esordio stagionale

CASALE FBC – SALUZZO 0-1 Rete: pt 31’ Sardo (S) Casale Fbc (4-2-3-1): Tarlev; Fabbri (40’ pt Nouri, 44’ st Fiore), Cintoi, Bettoni, M’Hamsi (33’ st ...

Serie C, big match Ternana-Palermo finisce 0-0. I risultati delle partite delle 15

Il big match Ternana-Palermo del terzo turno della Serie C Girone C si è chiuso a reti bianche. Al Liberati incontro combattuto e vibrante con entrambe le formazioni andate vicinissime al gol. Solo la ...

