Governo: nuovo DPCM. Multe da '1.000, cosa cambia? (Di giovedì 8 ottobre 2020) Si specifica, altresì, che l'entrata in vigore di tali disposizioni è il giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale , ovvero 8 Ottobre 2020 . Vengono mantenuti gli attuali ... Leggi su traderlink (Di giovedì 8 ottobre 2020) Si specifica, altresì, che l'entrata in vigore di tali disposizioni è il giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale , ovvero 8 Ottobre 2020 . Vengono mantenuti gli attuali ...

petergomezblog : Il governo ha prorogato lo stato di emergenza fino al 31 gennaio: approvato il nuovo decreto, c’è l’obbligo di masc… - Capezzone : Ecco #LaVeritaAlleSette di oggi, rassegna politicamente scorrettissima con @capezzone. Figuraccia in Aula sul nuovo… - LegaSalvini : DPCM, IL GOVERNO NON RAGGIUNGE IL NUMERO LEGALE. PROTESTA-LEGA: 'FALLITI, ANDATE A CASA'. BAGARRE IN AULA TUTTO RIN… - pietro30199674 : RT @DxZagor: B.GIORNO AMICI SPERO TUTTO BENE ???????? COME HO DETTO 2 GIORNI FA' QUALCUNO HA TRADITO NEL GOVERNO E ADESSO COMINCERA' IL TUTTI… - no_smooth : @Fert_86 Se fondano un nuovo partito di seria opposizione al governo avvisatemi.Grazie -

Ultime Notizie dalla rete : Governo nuovo Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 66 | www.governo.it Governo I tamponi si faranno pure al Caracciolo, Saia incassa il primo risultato

Sul tavolo i nuovi amministratori di Agnone hanno messo le numerose problematiche che attanagliano le aree interne e che hanno bisogno di risposte. Intanto una è già arrivata e rappresenta il primo ...

Teatri: confermate le restrizioni anti-Covid, limiti all'autonomia delle Regioni

in base al nuovo decreto legge anti-Covid le regioni da oggi potranno adottare solo misure anti contagio più restrittive di quelle disposte dai DPCM del governo. E potranno eventualmente adottarne di ...

Sul tavolo i nuovi amministratori di Agnone hanno messo le numerose problematiche che attanagliano le aree interne e che hanno bisogno di risposte. Intanto una è già arrivata e rappresenta il primo ...in base al nuovo decreto legge anti-Covid le regioni da oggi potranno adottare solo misure anti contagio più restrittive di quelle disposte dai DPCM del governo. E potranno eventualmente adottarne di ...