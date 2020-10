Gli insulti al fratello di Federico Chiesa dopo la sua cessione alla Juventus

Leggi su giornalettismo

(Di giovedì 8 ottobre 2020) Il tifo, il calcio e i social. Un mix esplosivo che, troppo spesso, porta a una degenerazione di violenza verbale. Attacchi personali anche quando sono state prese decisioni e strade che non vedono come diretti protagonisti quelle persone finite nel mirino degli attacchi. Ed è quanto sta accadendo a Lorenzo. Un cognome pesante sulle spalle: quello del papà Enrico e quello delche ha appena lasciato la Fiorentina per approdare agli ‘acerrimi’ nemici della. E lui, un classe 2004, viene subissato da. Senza motivo. LEGGI ANCHE > Due azzurrini positivi ai test: l’Italia Under 21 è in isolamento Tutto sta accadendo sotto a un post Instagram condiviso da Lorenzoben tre settimane fa. Il giovane ...