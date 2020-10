GF Vip, Zorzi critica e imita Pierluigi Diaco: la reazione degli altri concorrenti (Di giovedì 8 ottobre 2020) Tommaso Zorzi ha messo su un momento di vero e proprio cabaret, nella Casa del Grande Fratello. È ormai noto che l’influencer non ha peli sulla lingua, e dopo aver criticato Lorella Cuccarini, ora ha un’altra “vittima”: Pierluigi Diaco. Zorzi vs Pierluigi Diaco Tommaso Zorzi non ha mai nascosto la sua intolleranza nei confronti di Pierluigi Diaco, il conduttore che la scorsa estate ha fatto da padrone di casa a Io e Te. Zorzi, nel parlare di Diaco, non ha mezzi termini: “Lui è di un’antipatia folle. Dice delle robe agghiaccianti, ma non avete visto cosa ha fatto con Corinne Clery. Una roba che tu lo guardi, ti viene male e ti ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 8 ottobre 2020) Tommasoha messo su un momento di vero e proprio cabaret, nella Casa del Grande Fratello. È ormai noto che l’influencer non ha peli sulla lingua, e dopo averto Lorella Cuccarini, ora ha un’altra “vittima”:vsTommasonon ha mai nascosto la sua intolleranza nei confronti di, il conduttore che la scorsa estate ha fatto da padrone di casa a Io e Te., nel parlare di, non ha mezzi termini: “Lui è di un’antipatia folle. Dice delle robe agghiaccianti, ma non avete visto cosa ha fatto con Corinne Clery. Una roba che tu lo guardi, ti viene male e ti ...

