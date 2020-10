Genshin Impact aggiungerà nuove location e personaggi. In programma le versioni next-gen ma non quella Xbox (Di giovedì 8 ottobre 2020) Lo sviluppatore di Genshin Impact, MiHoYo, sta lavorando a più personaggi, location e versioni next-gen del gioco, ma non ha in programma una versione Xbox.Parlando con IGN Japan, un portavoce di MiHoYo ha spiegato che considera Genshin Impact un gioco come servizio dal vivo "e la versione attuale è solo una parte del contenuto ... Continueremo a sviluppare ancora più contenuti e gameplay rilasciando anche aggiornamenti e ottimizzazioni. Quindi, il prodotto online non è la "versione finale", ma piuttosto il "primo passo". Sebbene MiHoYo non abbia piani immediati per aggiungere nuove meccaniche, il suo scopo è quello di cambiare il mondo di Genshin ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 8 ottobre 2020) Lo sviluppatore di, MiHoYo, sta lavorando a più-gen del gioco, ma non ha inuna versione.Parlando con IGN Japan, un portavoce di MiHoYo ha spiegato che consideraun gioco come servizio dal vivo "e la versione attuale è solo una parte del contenuto ... Continueremo a sviluppare ancora più contenuti e gameplay rilasciando anche aggiornamenti e ottimizzazioni. Quindi, il prodotto online non è la "versione finale", ma piuttosto il "primo passo". Sebbene MiHoYo non abbia piani immediati per aggiungeremeccaniche, il suo scopo è quello di cambiare il mondo di...

psycholunatic_ : Cercavo reference per il cosplay di Paimon. Non ho specificato Genshin Impact. Paimon: - VideoGamersITA : Genshin Impact: grosse novità in arrivo, ma nessuna versione Xbox - Tom's Hardware Italia - yat0shi : @0KATSUK1 GENSHIN IMPACT NGA HAHSJSHAHAHAHAHAH - GamingTalker : Genshin Impact, ci sono piani per nuovi personaggi, località e console next-gen, ma non per porting su Xbox… - laudtheloser : Genshin Impact è un clone di Zelda Breath Of The Wild ma con le waifu E no, non mi sto lamentando -