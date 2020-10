Focolaio Inter | positivi anche Nainggolan e Gagliardini

(Di giovedì 8 ottobre 2020) Altri duein casa. Dopo Alessandro Bastoni e Milan Skriniar,Radjae Robertosono risultatial Covid-19 dopo i test effettuati ieri ad Appiano Gentile. Ora i due giocatori dovranno aspettare l’esito del secondo tampone effettuato oggi il cui risultato è previsto per domani.Dunque sono quattro in tutto i calciatori del club milanese risultatial virus. Preoccupa la situazione in vista del derby con il Milan di sabato 17 e del debutto in Champions di mercoledì 21 contro dove la squadra di Antonio Conte affronterà il Borussia Moenchengladbach.

Non tanto per una questione tecnica, visto e considerato che all'Inter non mancano di certo le alternative, ma per la situazione coronavirus che continua a peggiorare di giorno in giorno in Serie A.