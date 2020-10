Flash News dell’8 Ottobre 2020 (Di giovedì 8 ottobre 2020) Emergenza Coronavirus: impennata di contagi. Ieri, in Italia, mai così tanti dal 16 aprile: oltre 3.500 i nuovi casi e 31 le vittime. Campania e Lombardia sono le regioni che preoccupano maggiormente. Stretta del Governo sull’obbligo di indossare la mascherina all’aperto per limitare la diffusione del virus. Intanto, lunghe code nelle strutture ospedaliere e drive-in per fare i tamponi;Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ringrazia le regioni per la collaborazione nella battaglia contro il virus. Conte trova ad appellarsi al senso di responsabilità di tutti e annuncia “novità sui test rapidi“.La maggioranza appoggia la stretta decisa dal Governo per affrontare la nuova impennata della pandemia. Critiche, invece, dalle opposizioni che accusano l’esecutivo di essersi mosso in ritardo;Situazione sempre più preoccupante per i ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 8 ottobre 2020) Emergenza Coronavirus: impennata di contagi. Ieri, in Italia, mai così tanti dal 16 aprile: oltre 3.500 i nuovi casi e 31 le vittime. Campania e Lombardia sono le regioni che preoccupano maggiormente. Stretta del Governo sull’obbligo di indossare la mascherina all’aperto per limitare la diffusione del virus. Intanto, lunghe code nelle strutture ospedaliere e drive-in per fare i tamponi;Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ringrazia le regioni per la collaborazione nella battaglia contro il virus. Conte trova ad appellarsi al senso di responsabilità di tutti e annuncia “novità sui test rapidi“.La maggioranza appoggia la stretta decisa dal Governo per affrontare la nuova impennata della pandemia. Critiche, invece, dalle opposizioni che accusano l’esecutivo di essersi mosso in ritardo;Situazione sempre più preoccupante per i ...

maxuel84 : || NeWs.FlasH || News | Euronews RSS - Nagorno-Karabakh, l'Armenia accusa: bombardata storica cattedrale Nagorno-Ka… - notizieit : **Aspi: Gualtieri, 'se concessionario non rispetta accordo transattivo… - notizieit : **Alitalia: Gualtieri, 'uscirà oggi stesso decreto su newco e cda'** - notizieit : **Pensioni: Gualtieri,'lavoro complesso, nessun intervento in Legge… - notizieit : **Mes: Gualtieri, 'ora non serve, se strettamente necessario lo… -

Ultime Notizie dalla rete : Flash News Juve-Napoli, oggi la sentenza del Giudice Sportivo. Gattuso e il discorso alla squadra: la situazione tamponi | FLASH NEWS di CN1926 CalcioNapoli1926.it Roma, flash mob per Patrick Zaki

Per il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, Informazioni sulle modifiche contrattuali o per Trasparenza tariffaria, Assistenza e Contatti. Tutti i marchi ...

Influenza: Anelli (Lega), ‘polemiche strumentali in Lombardia’

Condividi questo articolo:Milano, 8 ott. (Adnkronos) – “Imparare da Arcuri e Azzolina? No grazie. 5 Stelle e Pd in Lombardia perseguono la strada che si sono prefissati: distruggere l’immagine dei lom ...

Per il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, Informazioni sulle modifiche contrattuali o per Trasparenza tariffaria, Assistenza e Contatti. Tutti i marchi ...Condividi questo articolo:Milano, 8 ott. (Adnkronos) – “Imparare da Arcuri e Azzolina? No grazie. 5 Stelle e Pd in Lombardia perseguono la strada che si sono prefissati: distruggere l’immagine dei lom ...