Elezioni USA 2020, incertezza alle stelle (e strisce) ai tempi del Covid

(Teleborsa) – Appuntamento caldo dell'autunno sono, senza dubbio, le Elezioni presidenziali negli Stati Uniti. La maggior parte degli analisti prevede, infatti, non solo fasi di incertezza ma anche possibili scontri sulla legittimità del voto. Tradotto: uno scenario da brivido. "Il voto di novembre è circondato da un'incertezza senza precedenti, in un contesto di polarizzazione crescente, di possibili problemi operativi collegati alla pandemia e al voto per posta, e di rischi di scontri sulla legittimità del voto". Questa la fotografia scattata dal Report redatto dalla Direzione Studi e Ricerche di Intesa Sanpaolo dedicato alle Elezioni negli USA, secondo il quale "lo spettro di un'elezione contestata e di un ricorso alla Corte Suprema per ..."

