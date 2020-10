Covid, drive-in al collasso: 13 ore di coda per i tamponi (Di giovedì 8 ottobre 2020) Roma, diventano biblici i tempi per un test nelle strutture aperte in strada. I gestori: "Non bastano più, la richiesta è triplicata" Leggi su quotidiano (Di giovedì 8 ottobre 2020) Roma, diventano biblici i tempi per un test nelle strutture aperte in strada. I gestori: "Non bastano più, la richiesta è triplicata"

InfoAtac : #info #atac - linee 49-911-980 provenienti da Ospedale S.F. Neri, deviano via Barellai, via Trionfale (elevata affl… - _collenews : COVID-19, TAMPONI IN AUTO: AL DRIVE THROUGH OLTRE 50.000 TEST IN 6 MESI Ecco cosa c’è da sapere su questa modalità… - infoitinterno : Covid Roma, 12 ore in attesa per un tampone al drive-in di Labaro: in coda dalle 2 del mattino - Augusto00213634 : @realDonaldTrump La Pandemia-Covid-19 è solo un fatto di controllo politico e commerciale da parte della massoneria… - Augusto00213634 : @a_meluzzi @NicolaPorro La Pandemia-Covid-19 è solo un fatto di controllo politico e commerciale da parte della mas… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid drive Covid: oltre 12 ore di attesa per tamponi a drive-in Roma Agenzia ANSA Coronavirus: nel Lazio oggi 357 casi di cui 145 a Roma, 6 morti e 12 mila tamponi

Roma, 07 ott 17:43 - (Agenzia Nova) - Su 12 mila tamponi, nel Lazio si registrano oggi 357 nuovi casi positivi al Covid-19, di cui 145 a Roma ... Stiamo lavorando per il raddoppio dei drive-in: ...

Covid, drive-in al collasso: 13 ore di coda per i tamponi

Uno scenario del tutto prevedibile, secondo Pierluigi Bartoletti, responsabile drive-in del Lazio ... italiana medici di medicina generale), l’unica soluzione anti-Covid in Lazio è incaricare dei ...

Roma, 07 ott 17:43 - (Agenzia Nova) - Su 12 mila tamponi, nel Lazio si registrano oggi 357 nuovi casi positivi al Covid-19, di cui 145 a Roma ... Stiamo lavorando per il raddoppio dei drive-in: ...Uno scenario del tutto prevedibile, secondo Pierluigi Bartoletti, responsabile drive-in del Lazio ... italiana medici di medicina generale), l’unica soluzione anti-Covid in Lazio è incaricare dei ...