Coronavirus, aumentano i contagi: "Ecco perché non è un'impennata" (Di giovedì 8 ottobre 2020) Francesca Bernasconi Il viceministro della Salute, Pierpaolo Sileri, è convinto che si tratti di "una salita controllata dei contagi". E rassicura: "Improbabile un secondo lockdown nazionale" L'aumento dei casi da nuovo Coronavirus non è un'impennata. A detta del viceministro della Salute, Pierpaolo Sileri, che è intervenuto ai microfoni della trasmissione L'Italia s'è desta, siamo di fronte "a una salita controllata dei contagi". Il viceministro avvisa dell'arrivo di un ulteriore aumento di casi che, nelle prossime settimane potrebbero raggiungere numeri ancora più elevati. Ma non si può parlare di impennata: "Avere 3500 casi non è una notevole circolazione ..."

