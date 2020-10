Clima | NOAA | dal 1980 a oggi gli USA hanno affrontato 279 disastri meteorologici e climatici

Leggi su meteoweb.eu

(Di giovedì 8 ottobre 2020) Secondo i dati dei National Centers for Environmental Information (NCEI) della, la National Oceanic and Atmospheric Administration, dalgli Stati Unitiben 279tici: il costo totale di questi eventi supera i 1.825 miliardi di dollari. Nel 2020 gli Stati unitisubito 16 eventi di disastro meteorologico-tico checausato perdite superiori a 1 miliardo di dollari ciascuno: nel dettaglio, si è trattato di un evento di siccità, 11 tempeste violente, 3 cicloni tropicali e un incendio. In totale tali eventiprovocato la morte di 188 persone edeterminato ...