Anticipazioni Una Vita, arriva anche l’amore LGBT (Di giovedì 8 ottobre 2020) Nel quartiere di Acacias, fulcro principale delle vicende di Una Vita, succede davvero di tutto. La soap opera, in onda su Canale 5 dal 2015, da allora non smette di fare incetta di successi. Ad oggi, sono infatti oltre 1.300 le puntate prodotte, che continuano a regalare ai telespettatori numerosi colpi di scena. Tra amori ostacolati, omicidi efferati, morti improvvise e storyline più leggere per allentare la tensione delle trame drammatiche, Acacias 38 sa far breccia nel cuore del pubblico. Merito di un cast affiatato e di scelte narrative al passo coi tempi, nonostante l’ambientazione di un secolo fa. In Italia, stiamo attualmente vedendo i personaggi destreggiarsi tra gli usi e costumi del 1913, mentre nella penisola iberica i protagonisti sono alle prese con l’inizio del primo grande conflitto mondiale. Questo non impedisce però agli ... Leggi su aciclico (Di giovedì 8 ottobre 2020) Nel quartiere di Acacias, fulcro principale delle vicende di Una, succede davvero di tutto. La soap opera, in onda su Canale 5 dal 2015, da allora non smette di fare incetta di successi. Ad oggi, sono infatti oltre 1.300 le puntate prodotte, che continuano a regalare ai telespettatori numerosi colpi di scena. Tra amori ostacolati, omicidi efferati, morti improvvise e storyline più leggere per allentare la tensione delle trame drammatiche, Acacias 38 sa far breccia nel cuore del pubblico. Merito di un cast affiatato e di scelte narrative al passo coi tempi, nonostante l’ambientazione di un secolo fa. In Italia, stiamo attualmente vedendo i personaggi destreggiarsi tra gli usi e costumi del 1913, mentre nella penisola iberica i protagonisti sono alle prese con l’inizio del primo grande conflitto mondiale. Questo non impedisce però agli ...

