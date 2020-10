Volvo - Prime conferme dell'arrivo di una Suv elettrica compatta (Di mercoledì 7 ottobre 2020) La Volvo ha confermato di essere a lavoro su una sport utility elettrica di dimensioni compatte da lanciare sul mercato entro breve. Secondo le anticipazioni raccolte da Automotive News Europe, con la XC40 Recharge già disponibile e la XC90 full electric attesa nel 2022, il prossimo anno potrebbe essere quello buono per vedere nelle concessionarie la più piccola Suv del marchio.Piattaforma elettrica Sea anche per la Volvo. Il gruppo Geely ha dato alla Lynk&Co la possibilità di utilizzare in anteprima della nuova piattaforma Sea per modelli elettrici con la Zero Concept, ma la medesima base tecnica sarà utilizzata anche per la nuova Suv a batterie della Volvo e anche per prodotti di altri marchi del ... Leggi su quattroruote (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Laha confermato di essere a lavoro su una sport utilitydi dimensioni compatte da lanciare sul mercato entro breve. Secondo le anticipazioni raccolte da Automotive News Europe, con la XC40 Recharge già disponibile e la XC90 full electric attesa nel 2022, il prossimo anno potrebbe essere quello buono per vedere nelle concessionarie la più piccola Suv del marchio.PiattaformaSea anche per la. Il gruppo Geely ha dato alla Lynk&Co la possibilità di utilizzare in anteprimaa nuova piattaforma Sea per moi elettrici con la Zero Concept, ma la medesima base tecnica sarà utilizzata anche per la nuova Suv a batteriee anche per prodotti di altri marchi del ...

quattroruote : #Volvo, prime conferme dell'arrivo di una Suv elettrica compatta ----> - ilmessaggeroit : #volvo, via alla produzione di #xc40 recharge. Per il modello elettrico prime consegne a fine mese - HDmotori : RT @HDmotori: Volvo XC40 Recharge elettrica, al via la produzione. Prime consegne a fine mese - infoiteconomia : Volvo XC40 Recharge elettrica, al via la produzione. Prime consegne a fine mese - HDmotori : Volvo XC40 Recharge elettrica, al via la produzione. Prime consegne a fine mese -

Ultime Notizie dalla rete : Volvo Prime Volvo XC40 Recharge, in arrivo la prima elettrica della casa svedese Newsby Prime conferme dell'arrivo di una Suv elettrica compatta

Potrebbe debuttare nelle concessionarie entro il prossimo anno, anticipando la variante full electric della XC90, attesa nel 2022 ...

Volvo: un SUV più grande e lussuoso in arrivo nel 2022

Secondo Auto Express entro la fine del 2022 Volvo XC100 sarà la nuova top di gamma della casa svedese Secondo indiscrezioni provenienti dai soliti bene informati, Volvo starebbe attualmente lavorando ...

Potrebbe debuttare nelle concessionarie entro il prossimo anno, anticipando la variante full electric della XC90, attesa nel 2022 ...Secondo Auto Express entro la fine del 2022 Volvo XC100 sarà la nuova top di gamma della casa svedese Secondo indiscrezioni provenienti dai soliti bene informati, Volvo starebbe attualmente lavorando ...