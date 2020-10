Tre minuti di giusta e sana inquietudine

Leggi su dire

(Di mercoledì 7 ottobre 2020) BOLOGNA – “Il campo è il problema perchè è una situazione disumana e disumanizzante“. Il campo di cui parla è quello che a Lesbo ha sostituito l’accampamento per i profughi in fuga dalla guerra dato alle fiamme dai suoi stessi occupanti. “Disumano e disumanizzante” perchè, come racconta il volontario dell’Operazione Colomba che lo ha visto con i suoi occhi, ospita 9.000 persone senza acqua corrente, senza elettricità, a cui “viene servito un solo pasto al giorno, e scarso”, ed è sorto sulla ‘montagna nera’ che d’inverno il vento spazza e rende totalmente brulla “che quando piove diventerà un acquitrino di fango. Non so davvero come potranno fare a sostenere quella situazione. E questa è la risposta dell’Europa all’emergenza di persone in fuga dalla guerra che chiedono diritto di asilo“. Nel giorno in cui fa notizia la svolta del Governo sui decreti sicurezza, in una parrocchia alla periferia di Bologna, viene proiettato “La febbre di Gennaro“, il docu-film sul giovane mediatore culturale che ha scelto di dedicarsi agli ultimi della terra in Palestina come in Colombia, in Congo come sulle navi delle Ong nel mediterraneo. Ed è qui che il suo ‘collega’ dell’Operazione Colomba, assieme al prete ‘di bordo’ di Mediterranea, don Mattia, viceparroco di Nonantola, raccontano una storia che si sente poco, che ‘fa male’, ma che soprattutto prova a far riflettere.