No-Vax | Stop 5G e negazionisti del Covid pronti a scendere in piazza insieme a Rimini

Leggi su dire

(Di mercoledì 7 ottobre 2020) RIMINI – Il popolo dei no-vax, stop-5G, dei complottisti e negazionisti del coronavirus scende in piazza anche a Rimini. Sabato 24 ottobre il comitato “Romagna per la Costituzione”, che raccoglie “liberi cittadini, movimenti, associazioni e realta’ presenti e radicati sul territorio”, annuncia infatti una “grande manifestazione” in piazza Cavour.