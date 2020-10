NBA Finals 2020, Lakers a una vittoria dall’anello: Miami lotta, ma cede in gara-4 (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Un crogiolo di emozioni, una sfida tirata fino alla fine: questa è stata gara-4 vinta dai Los Angeles Lakers per 102-96 contro dei Miami Heat che si sono battuti fino alla fine. LeBron James ed Anthony Davis si dividono le metà campo: il primo gestisce l’attacco con 28 punti, 12 rimbalzi e 8 assist, mentre il secondo domina la difesa limitando Jimmy Butler a 22 punti. Eccellente prestazione di Kentavious Caldwell-Pope, autore di 15 punti e di un canestro pesante nel finale. Agli Heat non sono bastati quattro titolari in doppia cifra. I losangelini sono a una vittoria dall’anello: gara-5 è in programma nella notte tra venerdì 9 e sabato 10 ottobre. CRONACA – (in aggiornamento) Leggi su sportface (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Un crogiolo di emozioni, una sfida tirata fino alla fine: questa è stata-4 vinta dai Los Angelesper 102-96 contro deiHeat che si sono battuti fino alla fine. LeBron James ed Anthony Davis si dividono le metà campo: il primo gestisce l’attacco con 28 punti, 12 rimbalzi e 8 assist, mentre il secondo domina la difesa limitando Jimmy Butler a 22 punti. Eccellente prestazione di Kentavious Caldwell-Pope, autore di 15 punti e di un canestro pesante nel finale. Agli Heat non sono bastati quattro titolari in doppia cifra. I losangelini sono a unadall’anello:-5 è in programma nella notte tra venerdì 9 e sabato 10 ottobre. CRONACA – (in aggiornamento)

