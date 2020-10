Meteo, le previsioni di giovedì 8 ottobre (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Da giovedì l’anticiclone si rinforzerà sull’Italia e si aprirà una fase di tempo stabile e in prevalenza soleggiato. Il bel tempo sarà accompagnato anche da un graduale aumento delle temperature che saranno ogni giorno più miti. La classica ottobrata avrà però vita breve: da domenica si prepara un affondo preveniente dall’Artico. Il maltempo questa volta farà abbassare drasticamente le temperature. Tornerà la neve sulle Alpi e l’Appennino settentrionale a quote medio basse (1000 metri). Non sono escluse le prime gelate notturne in Val Padana.Le previsioni al NordGenerali condizioni di bel tempo con cielo sereno o poco nuvoloso. Venti deboli e temperature miti. Le massime saranno comprese tra 19 e 24 gradi.Le previsioni al CentroDopo un mercoledì ... Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Da giovedì l’anticiclone si rinforzerà sull’Italia e si aprirà una fase di tempo stabile e in prevalenza soleggiato. Il bel tempo sarà accompagnato anche da un graduale aumento delle temperature che saranno ogni giorno più miti. La classica ottobrata avrà però vita breve: da domenica si prepara un affondo preveniente dall’Artico. Il maltempo questa volta farà abbassare drasticamente le temperature. Tornerà la neve sulle Alpi e l’Appennino settentrionale a quote medio basse (1000 metri). Non sono escluse le prime gelate notturne in Val Padana.Leal NordGenerali condizioni di bel tempo con cielo sereno o poco nuvoloso. Venti deboli e temperature miti. Le massime saranno comprese tra 19 e 24 gradi.Leal CentroDopo un mercoledì ...

